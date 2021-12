Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Eigentümer diverser Gegenstände gesucht

Ochtrup (ots)

Die Polizei hat im Zuge von Ermittlungen nach einem Diebstahlsdelikt in Ochtrup in einer Wohnung in der Virchowstraße verschiedene Gegenstände gefunden, deren Herkunft unklar ist. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handeln könnte. Die Polizisten fanden in der angegebenen Wohnung unter anderem ein graues Fahrrad der Marke Falter, einen Ventilator, eine Stehlampe und eine Figur. Nach den bisherigen Ermittlungen konnten die Gegenstände keinem Eigentümer zugeordnet werden. Daher fragt die Polizei: Wer erkennt diese Gegenstände oder kann etwas zu ihrer Herkunft sagen. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

