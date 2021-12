Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Verkehrsunfallflucht

Recke (ots)

Auf der Mettinger Straße in Höhe der Hausnummer 67 wurde eine Hecke beschädigt. Offensichtlich ist ein Mercedes in die Hecke gefahren und hat diese beschädigt, denn die eingesetzten Polizeibeamten fanden an der Unfallstelle einen Mercedes Stern und Teile der Kennzeichenhalterung. Vor der Hecke waren Reifenspuren zu sehen, die darauf schließen lassen, dass das Fahrzeug aus der Püttenbeckstraße kommend geradeaus in die Hecke gefahren sein muss. Die Unfallzeit liegt im Tatzeitraum von Sonntag, 26.12.2021, 18.00 Uhr auf Montag, 27.12.2021, 10.00 Uhr. Der bei diesem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell