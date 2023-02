Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall; Arbeitsunfall

Aalen (ots)

BAB 7, Gem. Ellwangen - Zwei Unfälle auf Blitzeis

Am Samstag gegen 04:30 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem PKW BMW die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Aalen/Westhausen kam er auf der durch Blitzeis glatten Straße ins Schleudern und streifte auf einer Länge von etwa 75 Metern an der Mittelleitplanke entlang. In dem mit fünf Personen besetzten Auto wurde niemand verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Nur kurz darauf geriet ein PKW Daimler in diesem Autobahnabschnitt auf der glatten Fahrbahn ebenfalls ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Nachdem der betroffene Streckenabschnitt durch die Autobahnmeisterei abgestreut worden war, konnte die Autobahn kurz vor 6 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Schwäbisch Gmünd - Arbeitsunfall

Am Samstag gegen 9 Uhr kam es in einer Firma in der Voestalpine Straße zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 34-jähriger Arbeiter lebensgefährlich verletzt wurde. Bisherigen Ermittlungen zufolge, hatte der Mann in etwa 10 Metern Höhe an einer Hydraulikpresse gearbeitet, als er, offensichtlich aus eigenem Verschulden, zu Fall kam und etwa 10 Meter tief fiel. Bei dem Sturz erlitt der Mann lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

