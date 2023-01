Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Vaihingen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag und Samstag (26. bis 28.01.2023) in eine Gaststätte an der Straße Auf der Steig und in zwei Gaststätten an der Osterbronnstraße eingebrochen, bei einer weiteren sind die Täter gescheitert. An der Osterbronnstraße brachen Einbrecher zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag Türen und Fenster von zwei Gaststätten auf. In einem Fall öffneten sie einen Spielautomaten und stahlen daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Bei einer dritten Gaststätte scheiterten sie offenbar an der Eingangstür. An der Straße Auf der Steig brachen drei Unbekannte am Samstag gegen 03.00 Uhr ein Fenster im Hinterhof auf. In der Folge hebelten sie im Inneren zwei Spielautomaten auf und stahlen daraus die Geldkassetten. Wie viel Bargeld sie erbeuteten ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Ein Zeuge bemerkte die drei Männer im Bereich der Gaststätte und alarmierte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang dem Trio die Flucht. Einer der mutmaßlichen Täter soll mit einer blauen Jeanshose, weißen Sneakern, einer schwarzen Jacke sowie einem schwarzen Cap bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

