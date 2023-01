Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Plieningen (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch (25.01.2023)und Freitagmorgen (27.01.2023) in Werkstätten an der Quellenstraße und dem Schachtelhalmweg eingebrochen. An der Quellenstraße überstiegen die Einbrecher einen Zaun und hebelten das Schloss eines Tores zur Werkstatt auf. Dort stahlen sie vier schwarze Alufelgen im Wert von rund 2.000 Euro und Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro. Ob die Täter auch zwei Container aufbrachen, die sich auf einem Nachbargrundstück befanden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Am Schachtelhalmweg brachen die Täter ein Fenster auf, durchsuchten mehrere Räume und stahlen Schmuck und Materialien zur Schmuckherstellung. Zeugen werden gebeten, sich im Fall an der Quellenstraße unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße und im Fall am Schachtelhalmweg unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

