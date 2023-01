Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungsbrand

Stuttgart-West (ots)

In einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Ludwigstraße ist am Samstag (28.01.2023) aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Eine Anwohnerin wählte gegen 01.45 Uhr den Notruf, nachdem sie einen Rauchmelder in der Wohnung unter ihr gehört hatte und Rauchgeruch wahrnahm. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand gegen 02.30 Uhr gelöscht. Von Rettungskräften mussten acht Personen mit Drehleiter geborgen werden. Die 72-jährige Bewohnerin, welche leicht verletzt wurde, kam in einer Notunterkunft unter. In der Brandwohnung, die nicht mehr bewohnbar ist, entstand nach ersten Schätzungen ein Inventar- und Gebäudeschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen dauern an.

