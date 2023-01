Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots)

Ein 14-jähriger Junge soll am Freitagmittag (27.01.2023) am Karl-Benz-Platz einen 13-Jährigen bedroht und Geld gefordert haben. Der 13-Jährige saß gegen 13:30 Uhr mit einem Freund auf einer Bank, als der Jugendliche kam und ihn fragte, wieviel Geld er bei sich habe. Nachdem er die Frage beantwortet hatte, soll der Jugendliche ein Messer gezückt, dem Jüngeren an den Bauch gehalten und die Herausgabe des sehr geringen Geldbetrages gefordert haben. Der 13-Jährige händigte aus Angst sein Geld und Süßigkeiten aus, wonach sich der 14-Jährige wieder von der Bank entfernte. Danach übergab er das Messer an einen weiteren, bislang unbekannten, Jugendlichen und ging mit diesem dann in durch die Unterführung in Richtung Bahnhof.

Als der 14-Jährige kurz darauf ohne seinen Komplizen zum Karl-Benz-Platz zurückkam und dort in eine Stadtbahn einsteigen wollte, wurde er von den zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten in Empfang genommen. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine Eltern übergeben.

Der bislang unbekannte Komplize soll braune, lockige Haare haben und mit einer schwarzen Stepp- oder Daunenjacke bekleidet gewesen sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

