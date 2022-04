BPOLD-B: Drogendealer in der Regionalbahn festgenommen

Königs Wusterhausen (LDS)/Berlin - Treptow-Köpenick (ots) - Am Samstagmorgen belästigte ein 25-Jähriger eine Frau in einer S-Bahn der Linie S46. Zeugen griffen ein und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei am S-Bahnhof Grünau fest. Gegen 08:40 Uhr setzte sich der 25-jährige somalische Staatsangehörige nach Abfahrt der S-Bahn am Bahnhof Königs Wusterhausen neben eine Frau und berührte sie im weiteren ...

mehr