POL-RZ: Feuer in einem Werkstattgebäude

Ratzeburg (ots) - 08. November 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 06.-07.11.2022 - Mölln In der Nacht vom 06. Auf den 07. November 2022 kam es in Gudow, im Ortsteil Sophienthal, zu fünf Einbrüchen in Nebengebäuden von landwirtschaftlichen Betrieben in der Dorfstraße sowie in der Straße Wendfeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand suchten Unbekannte zwischen 22.00 ...

mehr