Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kupferfallrohre entwendet - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

08. November 2022 | Kreis Stormarn - 04.-05.11.2022 - Siek

Im Zeitraum vom 04.11.2022 bis 05.11.2022 ist es am "Haus der Vereine" in der Straße Hinterm Dorf in Siek zu einem Diebstahl von Buntmetall gekommen.

Unbekannte Täter entwendeten 12 Meter Regenwasser-Fallrohre aus Kupfer. Der Wert des demontierten Diebesguts steht bislang noch nicht fest.

Die Polizei in Großhansdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des "Haus der Vereine" in Siek wahrgenommen? Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation in Großhansdorf unter der Telefonnummer 04102/4565-111.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell