POL-NOM: Mit Pkw überschlagen

Einbeck (ots) - Einbeck (pap) Bei der Polizei wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung an der Kirche in der Einbecker Ortschaft Kohnsen erstattet. In der Zeit von Sonntag, 21.08.2022 bis Dienstag, 30.08.2022, hat ein unbekannter Täter an der Nordseite der Johannis-Kirche in Kohnsen drei Fenstersegmente eingeworfen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, ...

mehr