Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ist am Donnerstagabend (26.01.2023) ein Brand in einer Gemeinschaftsunterkunft am Veielbrunnenweg ausgebrochen. Eine Zeugin bemerkte gegen 22.30 Uhr den Brand in einem Bad im dritten Obergeschoss. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte dieser schnell gelöscht und die Bewohner mit der Unterstützung von Polizeibeamten evakuiert werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

