POL-NI: Zusammenstoß zwischen Zug und Reh:

Bückeburg (ots) - (ma) Die Polizei Bückeburg ist gestern in das Bückeburger Wohngebiet "Sprekelsholzkamp" und in die Steinberger Straße zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäusern gerufen worden. Durch die rückwärtige aufgehebelte Terrassentür drangen Einbrecher in das Wohnhaus im Sprekelsholzkamp ein. Es wurden mehrere Räume im Tatzeitraum von 16.55 bis 18.15 Uhr durchsucht, wobei Bargeld in einem dreistelligen Eurobetrag gestohlen wurde. Durch die Beschädigung an ...

