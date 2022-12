Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wohnhauseinbrüche

Bückeburg (ots)

(ma)

Die Polizei Bückeburg ist gestern in das Bückeburger Wohngebiet "Sprekelsholzkamp" und in die Steinberger Straße zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäusern gerufen worden.

Durch die rückwärtige aufgehebelte Terrassentür drangen Einbrecher in das Wohnhaus im Sprekelsholzkamp ein. Es wurden mehrere Räume im Tatzeitraum von 16.55 bis 18.15 Uhr durchsucht, wobei Bargeld in einem dreistelligen Eurobetrag gestohlen wurde. Durch die Beschädigung an der Terrassentür entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Die Hauseigentümerin stellte bei der Rückkehr zu ihrem Haus fest, dass während ihrer Abwesenheit Vorhänge zugezogen wurden und informierte die Polizei, die das Haus vor der Tatortaufnahme nach evtl. noch anwesenden Tätern durchsuchte.

Ebenfalls über die zerstörte Scheibe der Terrassentür verschafften sich Täter Zugang in ein Einfamilienhaus an der Steinberger Straße. Nach derzeitiger Spurenlage waren sehr wahrscheinblich mindestens zwei Täter in dem Wohnhaus, wobei noch eine abgeschlossene Zwischentür aufgehebelt wurde. Die Einbrecher ließen Wertgegenstände liegen und entwendeten wie auch bei dem Einbruch im angrenzenden Sprekelsholzkamp einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Aktuell laufen noch Ermittlungen der Polizei Bückeburg nach einem Einbrecher, der von einer Zeugin heute gg. 12.45 Uhr bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Harrlstraße in Bückeburg überrascht wurde. Der Mann mit schlanker Statur, Alter ca. 20-30 Jahre, Körpergröße 170-180 cm, bekleidet mit einer dunklen oder schwarzen Jacke und einem rötlichen Kapuzenpullover, war gerade dabei ein Kellerfenster aufzubrechen und lief nach der Entdeckung in Richtung Wald davon. Bei den Fahndungsmaßnahmen ist auch der Polizeihubschrauber "Phönix" eingesetzt worden.

