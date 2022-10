Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Feuer im Ortsteil Refflingsen

Die Berufsfeuerwehr wurde zusammen mit der Löschgruppe Leckingsen um 17:41 Uhr in den Ortsteil Refflingsen zu einem Feuer alarmiert. Es wurden drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt und mittels Schaumrohr wurden Nachlöscharbeiten durchgeführt. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Insgesamt waren etwa 30 Einsatzkräfte in dem Einsatz gebunden. Die Wache an der Dortmunder Straße wurde von den Löschgruppen Bremke, Heide und Letmathe für weitere Einsätze besetzt.

