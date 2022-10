Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Balkonbrand

Iserlohn (ots)

Glimpflich ging heute Abend ein Brand auf einem Balkon in der Straße Vor dem Hopey im Stadtteil Oestrich aus, zu dem die Feuerwehr Iserlohn gegen 20:33 Uhr gerufen wurde. Auf einem Balkon im 4. Obergeschoss des großen Wohnhauses brannte ein Kunststoffblumenkübel in ganzer Ausdehnung. Durch ein schnelles Eingreifen konnte eine Brandausdehnung auf die Wohnung sowie weitere Gegenstände auf dem Balkon verhindert werden. Ein Trupp löschte mit Kleinlöschgeräten und kontrollierte mit der Wärmebildkamera. Zudem wurden Fassadenteile und höherliegende Wohnungen mit der Drehleiter kontrolliert. Die ebenfalls alarmierte Freiwillige Feuerwehr und der Rettungsdienst blieben derweil in Bereitstellung. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

