FW-MK: #waldstadtwehr goes TV! Part:2

Märkischer Kreis (ots) - Am Samstag, den 17. September 2022 veranstaltet der Feuerwehrverband Märkischer Kreis e.V. den 1. Märkischen Feuerwehrtag in Herscheid. Den 3.500 Mitgliedern des Verbandes wurden Angebote gemacht, an Workshops, Dialogreihen und an der Hausmesse mit namhaften Feuerwehrprdouktherstellern teilzunehmen. Nach wochenlanger und arbeitsreicher Vorbereitung werden am kommenden Samstag rund 140 Teilnehmer an den verschiedenen Workshops zum Thema "Technische ...

