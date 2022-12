POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.12.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 06.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Geldbörse aus Handtasche entwendet++Bargeld aus Wohnung entwendet++Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Geld++

Rhauderfehn - Geldbörse aus Handtasche entwendet

Wie der Polizei erst am Montag angezeigt wurde, kam es bereits am Samstag in einem Lebensmittelgeschäft in der Rhauderwieke zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Eine 71-jährige Frau war zum Einkaufen in dem Geschäft und hatte ihre Handtasche samt Geldbörse an den Einkaufwagen gehängt. Ein unbekannter Täter gelangte auf noch unbekannte Weise an die Geldbörse und nahm diese an sich. In dieser befand sich neben persönlichen Dokumenten auch ein dreistelliger Geldbetrag. Die Polizei in Rhauderfehn nimmt Hinweise entgegen.

Leer - Bargeld aus Wohnung entwendet

In der Zeit von Freitagmorgen bis Montagnachmittag gelangten Unbekannte in eine Wohnung in der Straße Unter den Eichen und stahlen Bargeld. Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung des Reihenhauses. Hier wurde eine vierstellige Summe Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Emden - Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Geld

Montagmittag erbeuteten Betrüger einen vierstelligen Geldbetrag bei einer Seniorin in Emden. Die Dame hatte gegen 12:15 Uhr einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters erhalten. Es solle Probleme mit ihrem Konto geben, sodass die Polizei auch mithören würde. Neben dem falschen Bankmitarbeiter meldeten sich nun zwei weitere männliche Stimmen und gaben sich am Telefon als Polizisten aus. Der Dame wurde erklärt, dass gleich ein Bankmitarbeiter vorbeikommen und ihre Bankkarte abholen würde. Kurze Zeit später übergab die Frau an der Haustür einem Unbekannten ihre Bankkarte samt Pin. Mit dieser wurde im Anschluss eine vierstellige Summe von dem Konto der Emderin abgehoben. Der männliche Täter soll etwa 30 Jahre alt und 165 cm groß sein. Er hatte schwarzes, lichtes Haar und einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jacke und einer dunklen Jeans. Die Polizeiinspektion Leer/Emden warnt nochmals eindringlich: Geben Sie niemals persönliche Daten oder Dokumente an Fremde weiter. Verweigern Sie Auskünfte zu ihren Eigentumsverhältnissen und beenden Sie das Gespräch. Kontaktieren Sie Angehörige oder die Polizei und bitten dort um Rat.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

