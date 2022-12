POL-LER: Pressemitteilung vom 04.12.2022

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Körperverletzungen ++ Bedrohung ++ Verkehrsunfallflucht ++ Fahren ohne Führerschein ++ Gebäudebrand auf Borkum ++

Leer - Körperverletzungen

Am Samstag kam es gegen 17:45 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt zwischen einem 19-jährigen aus Leer, Besitzer einer Glühweinbude und einem 55-jährigen aus Haren zu Streitigkeiten. Im Verlauf dieser Streitigkeiten kam es zu einem Handgemenge, wobei sich der 55-jährige leicht verletzte. Im weiteren Verlauf bedrohte der 55-jährige den 19-jährigen. Ein 39-jähriger Zeuge in dieser Sache aus Haren störte die Sachverhaltsaufnahme der Beamten und erhielt daraufhin einen Platzverweis. Als dieser dem Platzverweis nicht nachkommen wollte, wurde dieser kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Gegen die Kontrahenten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 00:45 Uhr in der Mühlenstraße zu einer Körperverletzung bei dem ein 28-jähriger und eine 30-jährige aus Leer leicht verletzt wurden. Ein bislang unbekannter, männlicher Täter hatte beide Opfer geschubst, die dadurch zu Fall kamen. Der unbekannte Täter habe sich zuvor darüber beschwert, dass die Personengruppe um den 28-jährigen und die 30-jährige zu laut Musik gehört haben sollen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zu weiteren Körperverletzungen kam es gegen 02:45 Uhr in einer Discothek am Windelkampsweg. Nachdem zunächst ein 22-jähriger aus Moormerland einem 23-jährigen Security-Mitarbeiter aus Emden, aufgrund vorausgegangener Streitigkeiten, einen Faustschlag ins Gesicht versetzte, eskalierte die Situation vor Ort und eine Schlägerei begann. Um die Situation vor Ort zu beruhigen und die Schlägerei zu unterbinden, wurde durch den Security-Mitarbeiter Pfefferspray eingesetzt. Hierdurch erlitten mehrere Gäste und weitere Security-Mitarbeiter Augenreizungen und klagten über Atemwegsbeschwerden. Diese wurden durch den hinzugerufenen Rettungsdienst vor Ort behandelt. Gegen den 22-jährigen aus Moormerland und den 23-jährigen Security-Mitarbeiter aus Emden wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Emden - Fahren ohne Führerschein

Am Samstag, gegen 18:20 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeikommissariats Emden ein Pkw, BMW, aus Emden kontrolliert. Im Rahmen dieser Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 56-jährige Fahrzeugführer aus Emden keinen Führerschein besitzt. Die Fahrzeugschlüssel wurden durch die Beamten sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer und die 44-jährige Halterin des Pkw aus Emden wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. das Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Bunde - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag kam es gegen 13:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Steinhausstraße. Ein am Fahrbahnrand der Steinhausstraße geparkter blauer Pkw, Dacia aus Leer, wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Leer oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Borkum - Brand eines Reihenendhauses

Am Sonntagmorgen, gegen 04:05 Uhr, wurde der Leitstelle in Wittmund der Dachstuhlbrand eines Reihenendhauses in der Wilhelm-Feldhoff-Straße mitgeteilt. Ein Bewohner wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden, da die Löscharbeiten durch die Feuerwehr noch andauern. Aufgrund der extremen Rauchentwicklung wurden über die Leitstelle Wittmund Warnmeldungen an die Bevölkerung herausgegeben.

