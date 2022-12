Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 03.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++ Sachbeschädigung an PKW ++ Verkehrsunfallflucht ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Sachbeschädigung

Emden- Am 03.12.2022 wurde der Polizei gegen 03:00 Uhr eine Sachbeschädigung an einem PKW in der "Justus-von-Liebig-Straße" mitgeteilt. Durch eine bislang unbekannte Täterschaft wurde die Heckscheibe des betroffenen grauen "VW Polo" mit einem nicht bekannten Gegenstand eingeschlagen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Emden in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Leer- Im Zeitraum vom 01.12.2022, 14:20 Uhr, bis zum 02.12.2022, 05:00 Uhr, kam es in einem Parkhaus in der "Mühlenstraße" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den dort geparkten schwarzen "VW Golf" am Fahrzeugheck und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Leer in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bunde- Am 02.12.2022 wurde durch die Polizei gegen 12:00 Uhr im Bereich der "Industriestraße" eine Verkehrskontrolle eines PKW durchgeführt. Im Verlauf der Kontrolle wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 27-jährige Fahrzeugführer aus Bunde nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis für das Bundesgebiet war. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich muss er sich in einem Strafverfahren verantworten.

