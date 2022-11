Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 30.11.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Betrug am Telefon++Warnung vor Fake-Shop++Betrunken und ohne Führerschein unterwegs++

Emden - Betrug am Telefon

Wie der Polizei am Montag gemeldet wurde, kam es bereits am Samstag zu einem Betrug durch einen falschen Bankmitarbeiter. Ein 27-jähriger Emder wurde am Samstag von einer unbekannten Person angerufen, welcher sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. In dem Gespräch erfragte der Unbekannte diverse Daten inklusive der Kontonummer samt Pin des 27-Jährigen. Der Emder sollte zudem am Montag zu einem persönlichen Gespräch in der Bank erscheinen. Als der Mann am Montag seine Bank aufsuchte, wurde festgestellt, dass er von dort weder angerufen noch zu einem Gespräch eingeladen worden war. Bei der Durchsicht der Kontoauszüge stellte sich heraus, dass ein unbekannter Täter bereits am Samstag einen dreistelligen Betrag von dem Konto des Emders abgebucht hatte. Die Polizei appelliert nochmals eindringlich: Geben Sie Fremden gegenüber weder telefonisch noch persönlich vertrauliche Daten preis. Mit Ihren Daten können sich Betrüger falsche Identitäten erstellen und diese zur Abwicklung von Online-Zahlungen nutzen. Verweigern Sie höflich, aber bestimmt die Herausgabe von Daten. So haben Betrüger keine Chance!

Emden - Warnung vor Fake-Shop

Ein 28-jähriger Mann aus Emden wurde kürzlich Opfer eines Betruges. Der Emder hatte über eine Internetseite einen Fahrradanhänger für knapp 400 Euro bestellt und erhielt im Anschluss eine E-Mail mit der Zahlungssaufforderung per Vorauskasse. Der Mann überwies den Betrag und erhielt kurze Zeit später per Mail die Bestätigung, dass das Geld eingegangen und der Fahrradanhänger nun versandt werden würde. Als dieser auch nach mehreren Tagen nicht geliefert wurde und der Kontakt zu der Firma nicht mehr möglich war, kontaktierte der Mann den Hersteller des Fahrradanhängers direkt. Hier erfuhr er, dass es sich bei der Internetseite um einen Fake-Shop handelte. Die Polizei warnt nochmal eindringlich: Prüfen Sie insbesondere bei der Zahlung per Vorkasse den Online-Shop. Häufig finden sich bei Eingabe des Shop-Namens im Internet Hinweise und Bewertungen zur Seriosität.

Borkum - Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Gestern Abend konnte die Borkumer Polizei einen alkoholisierten Mofa-Fahrer in Deichstraße aus dem Verkehr ziehen. Der 29-Jährige war gegen 20 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrolliert worden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein für das Mofa besaß, welches schneller als 25 km/h fahren konnte. Er war zudem betrunken. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

