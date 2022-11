Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 28.11.2022

++Unfall mit Motorradfahrer auf der B 70++Verkehrsunfallflucht mit großem Sachschaden++

Leer - Unfall mit Motorradfahrer auf der B 70

Am heutigen Tag kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Spriekenborger Straße/Papenburger Straße. Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Westoverledingen kam aus der Spriekenborger Straße und wollte nach links auf die Papenburger Straße in Richtung Leer abbiegen. Dabei unterschätzte er nach ersten Erkenntnissen die Geschwindigkeit eines herannahenden 31-jährigen Autofahrers, welcher auf der Papenburger Straße in Richtung Westoverledingen unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde von dem PKW Daimler des Moormerländers erfasst und nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Ein 22-jähriger Mann aus Detern fuhr zeitgleich mit seinem Opel auf den plötzlich vor ihm bremsenden PKW Daimler auf. Die Autofahrer blieben nach erster Einschätzung unverletzt. Alle Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt.

Emden - Verkehrsunfallflucht mit großem Sachschaden

Von Samstag auf Sonntag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht mit großem Sachschaden in der Neutorstraße in Emden. In der Zeit von 17 Uhr am Samstag bis 13 Uhr am Sonntag beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am rechten Fahrbahnrand der Neutorstraße geparkten schwarzen Mercedes an der gesamten linken Fahrzeugseite. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen war der Unfallverursacher auf der Neutorstraße in Richtung Stadt unterwegs, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen den Mercedes. Die Polizei in Emden hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

