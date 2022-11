Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Sonntag, 27.11.2022

Leer (ots)

++Diebstahl aus Schuppen++Wohnungseinbrüche++Pkw zerkratzt++Mehrere Fälle von Trunkenheit im Verkehr und Fahren unter Btm-Einfluss++Mehrere schwere Verkehrsunfälle++

Diebstahl aus Schuppen

Leer - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in einen Schuppen der Jugendherberge in der Süderkreuzstraße eingedrungen und haben dort gelagerte Gerätschaften, u.a. einen Laubbläser, entwendet. Der Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Wohnungseinbrüche

Moormerland - Gegen Mittag des Samstages ist ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Buchenstraße in Warsingsfehn über die Terrassentür eingedrungen und hat alle Räume durchsucht. Was der oder die Täter mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Ein weiterer Einbruch ist in der Tatzeit vom letzten Mittwoch bis Samstag in der Hauptstraße in Veenhusen geschehen. Dort sind unbekannte Täter in ein leerstehendes Wohnhaus in der Hauptstraße eingedrungen und haben u.a. Elektroartikel entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, eine Verbindung zwischen beiden Taten kann bisher nicht hergestellt werden.

Die Abwesenheit der Bewohner haben unbekannte Täter in Westoverledingen genutzt, um am Samstagvormittag in ein Wohnhaus im Tjücher Weg einzudringen und u.a. Bargeld zu entwenden. Auch hier wurden die Ermittlungen zu Tat und Täter aufgenommen.

Pkw zerkratzt

Emden - In der Osterstraße wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein VW Multivan an beiden Seiten zerkratzt. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Mehrere Fälle von Trunkenheit im Verkehr und Fahren unter Btm-Einfluss

Moormerland - Gegen 18:15 Uhr mussten Polizeibeamte bei der Kontrolle eines 67-jährigen Pkw-Fahrers aus Marienhafe im Kreuzweg in Moormerland/Oldersum feststellen, dass dieser erheblich alkoholisiert ist. Ein Vortest ergab einen Wert von 2,16 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden.

Weener - Mit einem Wert von 1,37 Promille war 25-jähriger Pkw-Fahrer aus Papenburg unterwegs. Dieses wurde bei einer Kontrolle in der Straße Am Park in Weener gegen 01:15 Uhr des Sonntages festgestellt. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der junge Mann war mit all dem nicht einverstanden, beleidigte die Polizeibeamten und versuchte sich gegen die Maßnahmen zu wehren oder diese zu unterbinden, im Ergebnis erfolglos. Die Ermittlungen wurden aufgenommen, der Mann muss sich nicht nur wegen der Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten, sondern auch wegen Widerstand und Beleidigung.

Emden - Unter Drogeneinfluss führte ein 28-jähriger Emder seinen E-Scooter am Samstagabend gegen 18:40 Uhr in der Straße Rathausplatz in Emden. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die eingesetzten Polizeibeamten mussten bei der Kontrolle zudem feststellen, dass der Mann ein Einhandmesser mitführte. Dieses wurde sichergestellt. Einhandmesser dürfen nach dem Waffengesetz in der Öffentlichkeit nicht geführt werden.

Emden - Auch ein 17-jähriger Emder führte seinen E-Scooter unter Drogeneinfluss. Dieses mussten die Polizeibeamten bei einer Kontrolle am Sonntagmorgen gegen 04:25 Uhr in der Straße Am Tonnenhof feststellen. Nach der Durchführung der Blutentnahme wurde der junge Mann in die Obhut der Eltern übergeben.

Uplengen - Gegen 03:20 Uhr des Sonntages ist ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Hesel mit seinem Pkw in Uplengen/Selverde auf der Selverder Straße Höhe Bullmeedsweg von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben zum Stehen gekommen. Bei der Aufnahme des Unfalles mussten die Polizeibeamten dann feststellen, dass dieser erheblich alkoholisiert ist. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Der Fahrer blieb trotz des Unfalles unverletzt, musste sich aber einer Blutentnahme unterziehen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der Pkw wurde beschädigt und musste aus dem Graben geborgen werden.

Mehrere schwere Verkehrsunfälle

Ostrhauderfehn - Gegen 13.20 Uhr des Samstages kam eine 35-jährige Pkw-Fahrerin aus Hesel in der Nordstraße mit ihrem Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in den Grünstreifen und überschlug sich anschließend mit dem Pkw. Die Fahrerin als auch ihre beiden Kinder (4 u 10 Jahre alt) wurden glücklicherweise nur relativ leicht verletzt, mussten jedoch ins Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Weener/Holthusen - Gegen 22.10 Uhr wollte ein 50-jähriger Mann aus Weener mit seinem E-Bike in Holthusen vom Melkpad in die Straße Alter Postweg einbiegen. Hierbei berührte dieser jedoch den Bordstein und prallte nachfolgend gegen einen dort stehenden Baum. Der Mann verletzte sich hierbei schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Meppen verbracht werden. Der Fahrradfahrer war alkoholisiert, ein Vortest konnte jedoch nicht durchgeführt werden.

Leer - Gegen 01:40 Uhr des Sonntages kam es in Bingum auf der Kreuzung Emsstraße/Am Bingumer Deich zu einem schweren Unfall. Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Moormerland befuhr mit seinem Pkw die Emsstraße aus Leer kommend in Richtung Ihrhove. Ein 37-jähriger Fußgänger aus Leer wollte aus Bingum kommend die Emsstraße an der Kreuzung überqueren, erkannte augenscheinlich jedoch nicht das Herannahen des Pkw und wurde von diesem erfasst. Der Fußgänger wurde schwerstverletzt und in das Krankenhaus nach Westerstede gebracht. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Kreuzung musste für die Unfallaufnahme und den Einsatz des Rettungsdienstes gesperrt werden.

