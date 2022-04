Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unerlaubte Müllentsorgung am Weidendamm in Rehburg

Rehburg-Loccum (ots)

Rehburg (ZIE)

In der Zeit vom 28. bis 30. April enstorgten Unbekannte am "Weidendamm" in Rehburg, hinter der Bushaltestelle gegenüber des Frischli-Werk, mehrere Reifen verschiedener Größen, Kunststoffgehäuse und Hausmüll.

Da diese Form der Entsorgung von Abfall einen Verstoß gegen das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz darstellt, hat die Polizei Stolzenau eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zu Personen/Fahrzeugen geben können, die im Zusammenhang mit dem Abladen des Mülls stehen könnten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

