POL-NI: Nienburg - 33 Kinder erleben Polizei hautnah; Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Nienburg (ots)

(KEM) Am Donnerstag, den 28.04.2022, nahmen 33 Kinder aus dem Landkreis Nienburg im Alter von 10-14 Jahren am Zukunftstag der PI Nienburg/Schaumburg teil und erhielten die Gelegenheit, einen ganz besonderen Einblick in den Polizeiberuf zu erhalten und zugleich ihre Polizei vor Ort näher kennenzulernen.

Die 15 Jungen und 18 Mädchen wurden am Donnerstagmorgen von Pressesprecherin Andrea Kempin sowie Daniel Jahn, dem Leiter der Präventionsteams der PI Nienburg/Schaumburg, vor dem großen Polizeigebäude am Amalie-Thomas-Platz empfangen und erhielten zunächst ihren eigenen, eintägig gültigen "Dienstausweis". Nach einem gemeinsamen Gang auf den Innenhof, bei dem sie bereits Wissenswertes über das Polizeigebäude erfuhren, wurden die Kinder von einem spannenden Vortrag der Diensthundeführergruppe überrascht, bei dem manche Kinder selbst mit Wissen über Hunde glänzen konnten. Danach durften sie mehrere Vorführungen eines Polizeihundes miterleben. Diensthund "Tiger" bewies sein Können bei unterschiedlichen Gehorsamsübungen und der Suche nach Sprengstoff, was die Kinder sichtlich begeisterte.

Anschließend durchliefen die Jungen und Mädchen in Kleingruppen fünf Stationen, an denen sie ihre Fragen stellen, sich selbst ausprobieren konnten und die Vielfältigkeit des Polizeiberufs erlebten. Die Wasserschutzpolizei Nienburg präsentierte ihr großes Schlauchboot und berichtete von ihrer Arbeit, dabei durften die Kinder auch selbst auf das Boot klettern und sich ans Steuer setzen. Zahlreiche polizeiliche Einsatzmittel hatte das Präventionsteam im Gepäck und erklärte den neugierigen Kindern unter anderem unterschiedliche Handschuharten, Helme und Schutzwesten. Letztere durften die Kinder auch selbst anprobieren und am eigenen Körper erleben, wie es sich anfühlt, die schwere aber schützende Weste zu tragen. Das Fachkommissariat Forensik legte einen fingierten Tatort und erläuterte unter anderem unterschiedliche Spurenarten und -sicherungsmöglichkeiten. Für viele Kinder war die Erkenntnis, wie exakt die Papillarlinien ihrer Fingerkuppen an Gegenständen, mit Rußpulver bepinselt, erkennbar sind, ein besonderes Highlight. Ebenfalls viel Spaß hatten sie am Fahrradsimulator, bei dem sie auf einem an einen Bildschirm angeschlossenen Fahrrad selbst in die Pedale traten und bei gefährlichen Situationen im Straßenverkehr ihre Reaktionszeit und ihren Bremsweg testen konnten. Zusätzlich durften sie in einem Streifenwagen sitzen und vorbeifahrende Bürgerinnen und Bürger mit der Laserpistole ins Visier nehmen. Ein Beamter der Verfügungseinheit der PI Nienburg/Schaumburg erklärte den Jungen und Mädchen währenddessen die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit im Straßenverkehr sowie die Funktionsweise des Gerätes.

Nachdem die Gruppen alle Stationen passiert hatten, zeigten alle Kinder in der Abschlussrunde auf Nachfrage mit einem Daumen nach oben, dass ihnen der Tag gut gefallen hat.

"Die Kinder und auch wir haben uns sehr gefreut, dass der Zukunftstag in diesem Jahr endlich wieder stattfinden konnte. Die Kinder erhalten einen umfassenden Einblick in die polizeiliche Arbeit und können dadurch etwas besser abschätzen, ob sie bei der Polizei ihre persönlichen Potentiale verwirklichen und beruflich glücklich werden können. Uns geht es an dem Tag aber auch darum, dass die Kinder Berührungsängste abbauen und wissen, dass sie sich jederzeit an uns wenden können." verdeutlicht Andrea Kempin, Pressesprecherin der PI Nienburg/Schaumburg. "Mit Blick auf die Pandemie zu unser aller Schutz haben wir die Stationen in unseren Innenhof verlagert und auch unsere Garagen genutzt, bei bestem Wetter erfreulicherweise ein rundum gelungener Tag!"

