Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wettlokal

Täter lassen sich einschließen

Kleve (ots)

Am späten Sonntagabend (24.10.2021) gegen 23:00 Uhr ließen sich ein oder mehrere unbekannte Täter unbemerkt in das Geschäftslokal eines Wettbüros an der Herzogstraße einschließen.

Sie entwendeten Bargeld und einen Receiver und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Der Einbruch wurde am Montagmorgen gegen 12:00 Uhr zur Öffnung des Geschäfts von Angestellten entdeckt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell