Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.11.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Streit zwischen Pedelecfahrern eskaliert++Einbruch in Wohnhaus++

Leer - Streit zwischen Pedelecfahrern eskaliert

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es gestern gegen 13 Uhr in der Straße Ostersteg/Ecke Eidtmannsweg. Ein 54- jähriger Leeraner fuhr mit seinem Pedelec auf dem rechten Radweg entlang des Osterstegs in Richtung Heisfelder Straße. Ein 59-jähriger Leeraner kam zeitglich mit seinem Pedelec aus dem Eidtmannsweg und fuhr nach links auf den Radweg in Richtung Innenstadt. Als die Männer sich entgegenkamen, hielten beide an und gerieten in einen Streit. Auslöser war nach ersten Ermittlungen, dass der 59-Jährige den Radweg in die falsche Richtung nutzte. Beide Männer bedrohten und beleidigten sich. Schließlich schubsten sie sich gegenseitig, wobei beide mehrfach zu Fall kamen und leicht verletzt wurden. Zeugen beobachteten die Auseinandersetzung und informierten die Polizei. Gegen beide Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei ermittelt.

Leer- Einbruch in Wohnhaus im Weidenweg

Gestern Vormittag brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Weidenweg ein. Nach den bisherigen Ermittlungen nutzten die Täter die Abwesenheit der Hausbewohner und gelangten über ein Fenster in das Haus. Es wurde neben Schmuck und Kamerautensilien auch eine Nintendo Switch entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Vormittag Beobachtungen in der Umgebung des Weidenweges gemacht haben, um Kontaktaufnahme.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

