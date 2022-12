Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Mann wird von Hund gebissen - Zeugen gesucht++ ++BMW unterschlagen++ Dacia in Emden zerkratzt++Mehrere Verkehrsunfallfluchten++

Emden - Mann wird von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Gestern Nachmittag wurde ein 62-jähriger Emder auf dem Gelände einer Schule in der Hermann-Löns-Straße von einem kleinen Hund in den Unterschenkel gebissen. Der Mann hatte gegen 14:45 Uhr zwei Spaziergänger mit Hunden aufgefordert, die beiden Hunde anzuleinen und das Schulgelände zu verlassen. Die Hundehalterin ging dabei aggressiv in Richtung des 62-Jährigen und versuchte, ihm ein Handy aus der Hand zu schlagen. Dabei biss einer der beiden Hunde den Emder in den Unterschenkel. Die Spaziergänger verließen im Anschluss das Gelände, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Es soll sich um einen Mann und eine Frau gehandelt haben. Der Mann soll schlank gewesen sein und blondes Haar haben. Er trug eine schwarze Jacke und Jeans. Die Frau ist von kräftiger Statur und Brillenträgerin. Das braune, lockige Haar war zu einem Zopf zusammengebunden. Bekleidet war sie mit einer blau-türkisen Jacke. Bei den Hunden soll es sich um einen Schäferhund und einen kleineren, schwarzen Hund gehandelt haben. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - BMW unterschlagen

Ein bisher unbekannter Mann hat am Dienstagmittag einen zu einer Probefahrt ausgegebenen BMW unterschlagen. Der Mann hatte nach telefonischer Absprache einen Autohandel in der Ringstraße aufgesucht und nach Vorlage seines Führerscheins einen blauen BMW 330d Touring zur Probefahrt erhalten. Bis heute wurde das Auto nicht zurück an den Händler übergeben. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei dem vorgelegten Führerschein um eine Fälschung handelt. Der Mann soll etwa 170 cm groß und von normaler Statur sein. Sein Alter wird auf Ende 30 geschätzt. Er trug eine blaue Jacke und eine schwarze Brille und sprach Englisch. Die Polizei in Leer nimmt Hinweise entgegen.

Emden - Dacia mutwillig zerkratzt

In der Nacht vom 25.11.22 auf den 26.11.22 wurde ein PKW Dacia auf einem Parkplatz in der Lise-Meitner-Straße erheblich beschädigt. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte den grünen Dacia rundum mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei in Emden bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Mehrere Verkehrsunfallfluchten

Im Bereich der Polizeiinspektion Leer/Emden kam es zu zahlreichen Verkehrsunfallfluchten.

Leer

Am 30.11.22 kam es gegen 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht am Bahnübergang der Bremer Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam aus der Großen Roßbergstraße und bog trotz Rotlicht nach links in Richtung Bremer Straße ab. Aufgrund stockenden Verkehrs musste der Unfallverursacher im Bereich des Bahnübergangs warten, während sich die Schranken bereits schlossen. Der Unbekannte fuhr mit seinem Sprinter samt Anhänger weiter, wobei die Schranke zunächst auf das Dach des Sprinters prallte und sich die Pendelstütze des Schrankenbaums anschließend in dem angehängten Anhänger verfing. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Ebenfalls am 30.11.22 wurde ein auf dem Parkplatz eines Elektronikmarktes abgestellter schwarzer Seat Ateca im Osseweg von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfall muss sich zwischen 06:30 Uhr und 13 Uhr ereignet haben. Der Seat weist erhebliche Beschädigungen im Bereich der linken Fahrzeugfront auf. In beiden Fällen bittet die Polizei in Leer Zeugen und Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Westoverledingen

Bereits am Abend des 28.11.22 beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer einen grauen VW Multivan in der Großwolder Straße. Nach ersten Ermittlungen war der Unfallverursacher in Richtung Papenburg unterwegs und streifte den am Fahrbahnrand abgestellten VW in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:45 Uhr.

Rhauderfehn

Ebenfalls am 28.11.22 wurde zwischen 18 Uhr und 19 Uhr ein rot/schwarzer Smart Four Four auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Hagiusring in Rhauderfehn beschädigt. Der Schaden befindet sich an der Stoßstange hinten rechts und wurde vermutlich beim Ein-oder Ausparken von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer verursacht.

Uplengen

Am 30.11.22 kam es gegen 12:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Friesenstraße. Eine 33-jährige Frau aus Uplengen war mit ihrem Opel Corsa auf der Friesenstraße aus Remels kommend in Richtung Hollen unterwegs. In einer Linkskurve kam ihr ein unbekannter Fahrzeugführer entgegen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die 33-Jährige musste mit ihrem Auto in den Grünstreifen ausweichen und touchierte dabei zwei Leitpfosten. Dabei entstand Schaden an ihrem Auto und an den Leitpfosten. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort. Es soll sich um ein dunkles, hohes Fahrzeug gehandelt haben. Die Polizei in Uplengen nimmt Hinweise entgegen.

