Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Brennende Müllcontainer++Verkehrsunfallfluchten++

Emden - Brennende Müllcontainer

Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten gestern Abend zwei Müllcontainer auf dem Gelände eines Gymnasiums im Steinweg in Brand. Drei aufmerksame Zeuginnen waren gegen 21 Uhr beim Vorbeifahren auf das Feuer aufmerksam geworden und informierten die Feuerwehr, welche den Brand zügig löschte. Da die Müllcontainer direkt vor einer Gebäudemauer abgestellt waren, wurden sowohl diese als auch mehrere Fenster beschädigt. Der Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Am heutigen Vormittag war ein Brandermittler der Polizei Emden vor Ort. Nach erster Einschätzung wurde das Feuer vorsätzlich gelegt. Aus diesem Grund bittet die Polizei in Emden Zeugen oder Hinweisgeber, welche zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme.

Leer - VW Tiguan in der Daalerstraße beschädigt

Gestern Vormittag wurde ein schwarzer VW Tiguan in der Daalerstraße von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das Auto war der Zeit von 07:20 Uhr bis 12:30 Uhr am Seitenrand geparkt. Der Tiguan wurde im Bereich der Fahrertür erheblich beschädigt und eingedellt. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Leer - Seitenspiegel von Opel Corsa beschädigt

Gestern wurde in der Zeit von 08:40 Uhr bis 18:15 Uhr ein schwarzer Opel Corsa in der Bremer Straße beschädigt. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr von der Bremer Straße in Richtung Mühlenstraße und touchierte hierbei den linken Seitenspiegel des in einer Parkbucht abgestellten Opel Corsa. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Leer nimmt Hinweise entgegen.

