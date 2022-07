POL-K: 220714-2-K Mutter und Kind von Auto angefahren - schwer verletzt

Köln (ots) - Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (13. Juli) in Köln-Deutz ein Mercedes Cabrio 250 SE (Baujahr 1967) aus einer Tiefgarage am Kennedy-Ufer gestohlen haben, sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Laut des 98 Jahre alten Besitzers, soll der dunkelgrüne Oldtimer mit dem schwarzen Stoffverdeck mehr als 200.000 Euro wert sein. Zuletzt war der Wagen ...

mehr