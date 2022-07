Polizei Köln

POL-K: 220714-1-K Mercedes-Oldtimer aus Tiefgarage entwendet - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (13. Juli) in Köln-Deutz ein Mercedes Cabrio 250 SE (Baujahr 1967) aus einer Tiefgarage am Kennedy-Ufer gestohlen haben, sucht die Polizei nach Zeugen der Tat. Laut des 98 Jahre alten Besitzers, soll der dunkelgrüne Oldtimer mit dem schwarzen Stoffverdeck mehr als 200.000 Euro wert sein. Zuletzt war der Wagen am Dienstagabend auf seinem Stellplatz gesehen worden. Am darauffolgenden Morgen war das Auto gegen 6.30 Uhr verschwunden.

Die Polizei Köln fragt: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen an oder in der Tiefgarage beobachtet und kann diese beschreiben? Wer hat gesehen, wie das auffällige Oldtimer-Cabrio aus der Garage gefahren oder geschoben oder auf einen Anhänger verladen wurde? Wer kann Angaben zum aktuellen Verbleib des Mercedes machen?

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cr/kk)

