POL-K: 220713-5-K Mehr als ein halbes Kilo Cannabis bei mutmaßlichen Drogendealern sichergestellt

Köln (ots) - Nach mutmaßlichen Brandstiftungen an vier Autos in den letzten beiden Nächten (12./13. Juli) in den Kölner Stadtteilen Ostheim und Vingst gehen die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 von einem Zusammenhang aus und suchen dringend Zeugen. Die Einsatzkräfte fanden an allen Tatorten Hinweise auf den Einsatz von Brandbeschleunigern. Nachdem zunächst ...

mehr