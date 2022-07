POL-K: 220713-3-K Mann am Neumarkt mittels DEIG überwältigt

Köln (ots) - Beim Abbiegen in die Jacob-Fröhlen-Straße hat am frühen Montagabend (11.Juli) in Leverkusen-Quettingen eine 54-jährige Autofahrerin einen 22 Jahre alten Radfahrer mit ihrem SUV erfasst. Der Leverkusener erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Zeugenaussagen zufolge war die 54-Jährige mit ihrem ...

mehr