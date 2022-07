Polizei Köln

POL-K: 220713-1-K Tatverdächtiger nach Hinweis identifiziert - Fahndungsrücknahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 8. Juli, Ziffer 5: (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5268754)

Die Fahndung vom 8. Juli nach einem Tatverdächtigen einer versuchten räuberischen Erpressung wird hiermit zurückgenommen. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung haben Ermittler einen 24 Jahre alten Mann aus Hürth identifiziert. Dem Mann wird vorgeworfen, gemeinsam mit seinem 18-jährigen Mittäter am Mittag des 15. März (Dienstag) zunächst an der Haltestelle Roisdorfer Straße in Köln-Zollstock einen 20-Jährigen mit einem Messer bedroht und in einer Nebenstraße auf ihn eingeschlagen zu haben. Anschließend sollen die beiden Tatverdächtigen dem Überfallenen zu dessen Wohnanschrift in der Türnicher Straße gefolgt sein. Unter einem Vorwand konnte der Kölner vor den jungen Männern flüchten und aus einem nahegelegenen Kiosk die Polizei verständigen.

Die rechtlichen Voraussetzungen für die weitere Nutzung des Fahndungsfotos sind nunmehr entfallen. (mw/kk)

