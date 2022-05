POL-HS: Harley Davidson entwendet

Hückelhoven-Schaufenberg (ots) - Nach dem Brand mehrerer Strohballen, die an einem Feldweg nahe der Rosemannstraße lagen, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Brand war am Donnerstag (26. Mai), gegen 3.05 Uhr entdeckt worden und konnte durch die hinzu gerufene Feuerwehr gelöscht werden. Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit der Brandentstehung in Verbindung stehen könnten, wenden Sie sich an der ...

