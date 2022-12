Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.12.2022

PI Leer/Emden (ots)

++Brand in Hesel++Diebstahl aus PKW++Brand eines Carports in Völlenerkönigsfehn++

Hesel - Brand in Hesel

Ein unbewohntes Haus ist in der vergangenen Nacht auf einem Grundstück an der Auricher Straße durch ein Feuer komplett zerstört worden. Vorbeifahrende Zeugen waren gegen 00:20 Uhr auf eine starke Rauchentwicklung aufmerksam geworden und hatten Feuerwehr und Polizei informiert. Aus bisher ungeklärter Ursache gerieten ein unbewohntes Haus, mehrere Holzschuppen und eine unbekannte Anzahl von Altreifen, welche auf dem weiträumigen Grundstück gelagert wurden, in Brand. Das Haus wurde bei dem Feuer komplett zerstört. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Auricher Straße bis in die frühen Morgenstunden gesperrt werden. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Leer - Diebstahl aus PKW

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag aus Sonntag diverse Gegenstände aus einem abgestellten Mercedes in der Hajo-Unken-Straße entwendet. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stahlen die Täter zwei Reisepässe, Parfum und Tabak aus dem Handschuhfach des unverschlossenen Autos. Die Polizei in Leer bittet Zeugen oder Hinweisgeber um Kontaktaufnahme.

Völlenerkönigsfehn - Brand eines Carports

Am Sonntagabend gerieten aus bisher ungeklärter Ursache ein Audi A 4 und ein Carport in der Straße Hundsteert in Brand. Ein Hausbewohner hatte das Feuer gegen 18:25 Uhr bemerkt und Polizei und Feuerwehr informiert. Bei dem Brand wurde der unter dem Carport abgestellte Audi komplett zerstört. Die Außenfassaden der Doppelhaushälften, welche mittig mit dem Carport verbunden sind, wurden ebenso wie ein angrenzender Geräteraum beschädigt. Aufgrund der entstandenen Schäden und Löschmittelrückstände musste die Gas- und Stromversorgung unterbunden werden. Beide Doppelhaushälften sind dadurch vorerst nicht bewohnbar. Die Schadenshöhe wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

