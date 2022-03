Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vater mit Messer bedroht/ Diebstahl aus und Sachbeschädigungen an Fahrzeugen/ Versuchter Rollerdiebstahl

Iserlohn (ots)

Ein 31-jähriger Mann hat am Sonntag seinen Vater mit einem Messer bedroht. Er klingelte gegen 11.15 Uhr an der Wohnungstür und soll dort direkt den Vater angegriffen haben. Der Vater flüchtete über die Görrestraße. Sein Sohn lief über Dächer und Motorhauben dreier geparkter Fahrzeuge, um seinem Vater den Weg abzuschneiden. Er bekam ihn zu fassen, verpasste ihm mehrere Faustschläge und ließ ihn wieder frei. Die von Zeugen informierte Polizei traf die Kontrahenten am Tatort. Beide lehnten eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Auf Veranlassung des Ordnungsamtes und nach einer ärztlichen Untersuchung erfolgte eine Zwangseinweisung des Sohnes nach PsychKG. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung. Am Wochenende gab es in Iserlohn mehrere Einbrüche in Fahrzeuge.

In der Nacht zum Freitag:

Aus einem VW Crafter eines Gartenbaubetriebes Am Hauptfriedhof wurde ein Fahrzeuschein und an der Oestricher Straße aus einem roten Golf eine Geldbörse gestohlen.

In der Nacht zum Samstag wurde Im Eichenhol ein BMW aufgebrochen. Der Täter beschädigte zwei Türen und stahl Bargeld und Apple AirPods. Am Brandkopfweg hat ein Dieb die Dreiecksscheibe eines roten Opel Corsa eingeschlagen und Aux-Bluetooth-Adapter im Wert von 15 Euro gestohlen.

Auf einem Hinterhof an der der Grüner Talstraße gab es zwei Fälle: Aus einem Pkw wurde eine Handtasche gestohlen. Aus dem Handschuhfach eines Iveco verschwanden diverse Schlüssel. Die Polizei warnt: Ein Auto ist kein Tresor. Keinesfalls sollten darin Wertsachen aufbewahrt werden - weder vermeintlich "versteckt" noch offen von außen sichtbar. Das gilt auch für kurze Stopps. Oftmals bietet bereits das in der Mittelkonsole liegende Kleingeld genug Anreiz für einen Fahrzeugeinbruch.

In der Nacht zum Sonntag wurden diverse Fahrzeuge beschädigt. An der Straße Im Wiesengrund gab es zwei zerkratzte Pkw. An den Sieben Gäßchen wurden Außenspiegel von mindestens zwei Fahrzeugen abgetreten bzw. beschädigt. Zwischen Samstagmittag und heute Morgen flexten Unbekannte den Kat eines an der Schwerter Straße parkenden Opel Astra ab.

Am Sonntagabend versuchten zwei Jugendliche, einen Roller von einem Garagenhof Am Postufer zu stehlen. Ein Zeuge ging Stimmen nach, die er auf dem Hof gehört hatte. Er entdeckte zwei Jugendliche im Alter zwischen 15 und 18 Jahren, die sich an einem Roller zu schaffen machten und dann weg rannten, als sie den Bewohner bemerkten. Der Zeuge holte die Polizei, die den rechtmäßigen Besitzer ermittelte und informierte. Die Täter beschädigten die Abdeckung am Lenker, um den Roller kurzzuschließen und zu starten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell