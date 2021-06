Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrecher in Jüchen erfolgreich - Wer hat etwas beobachtet?

Jüchen (ots)

Am Montag (31.05.), in der Zeit zwischen 9 Uhr und 14 Uhr, geriet ein Haus an der Bahnhofstraße im Jüchener Ortsteil Hochneukirch ins Visier von Wohnungseinbrechern. Der oder die Täter gelangten über den Garten zum hinteren Bereich des Hauses und hebelten hier ein Fenster auf. Sie durchsuchten die innenliegenden Räume nach Wertsachen. Sie entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und entkamen unerkannt mit ihrer Beute.

Das Kriminalkomissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Schieben Sie Einbrechern den Riegel vor! Die Polizei empfiehlt eine mechanische Sicherung von Fenstern und Türen, damit "ungebetene Gäste" erst gar nicht ins Haus kommen. Ergänzende Sicherheit bieten Einbruch- und Überfall-Meldeanlagen. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und bei Gefahr kann der Bewohner den Alarm auch selbst auslösen. Kostenlose Informationen erhalten alle Mieter und Eigentümer bei der Präventionsdienststelle der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell