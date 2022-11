Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baucontainer und Bauwagen aufgebrochen - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Baucontainer und Bauwagen aufgebrochen

Ulrichstein. In der Nacht zu Dienstag (22.11.) wurden ein Baucontainer sowie ein Bauwagen auf einer Baustelle in der Straße "In den Helgenwiesen" in Bobenhausen II zum Ziel unbekannter Täter. Sie brachen die Türen der beiden Baustelleneinrichtungen auf und entwendeten daraus Baumaschinen und Arbeitsgeräte im Gesamtwert von circa 6.800 Euro. Außerdem entstand Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Schlitz. Unbekannte brachen am Dienstag (22.11.), zwischen 8 Uhr und 20.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schlesischen Straße ein. Die Einbrecher verschafften sich über die Terrassentür des Gebäudes unbefugten Zugang zu dem Wohnraum, welchen sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Es entstand zudem Sachschaden von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

