POL-OH: Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots) - Einbruch in Schule Großenlüder. In der Nacht zu Dienstag (22.11.) brachen Unbekannte in eine öffentliche Schule in der Dr.-Stieler-Straße ein. In den Räumlichkeiten hebelten die Täter mehrere Türen und Schränke auf und beschädigten ein Fenster. Anschließend stahlen die Einbrecher einen Tresor und transportierten diesen nach vorliegenden ...

