Coesfeld (ots) - Am Freitag (23.09.) um 14.15 Uhr befuhren ein 19-jähriger Münsteraner und ein 26-jähriger Lüdinghausener die B525 in Fahrtrichtung Appelhülsen. Der Münsteraner musste verkehrsbedingt bremsen, was der dahinter befindliche Lüdinghauser zu spät erkannte. Er fuhr auf den noch rollenden Pkw vor ihm auf. Hierdurch wurde die 20-jährige Beifahrerin ...

mehr