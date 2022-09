Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, B 525

Coesfelder bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 64-jähriger Coesfelder kam am Samstag (24.09.) um 11.00 Uhr im Bereich der Ortsumgehung Nottuln nach links von der Fahrbahn der Bundesstraße 525 ab und kam im Straßengraben zum Liegen. Hierbei wurde das Fahrzeug des Coesfelders beschädigt, zudem wurde ein Leitpfosten ausgerissen. Ein Rettungswagen verbrachte den 64-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus in Coesfeld. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell