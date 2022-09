POL-COE: Kreis Coesfeld/ Kontrollbilanz

Coesfeld (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22. auf den 23.09.2022) suchten unbekannte Täter in Senden auf dem Espelbusch nach Beute. Sie brachen zwei Garage auf und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. In mindestens einmal Fall wurden sie fündig und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle ...

