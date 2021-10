Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von Werkzeug

Kempenich (ots)

In der Nacht vom 12.10.2021 auf den 13.10.2021 kam es in Kempenich in der Dallstraße / Ecke Gartenstraße zu dem Aufbruch eines dort geparkten Firmenfahrzeugs. Aus diesem wurde, durch bislang unbekannten Täter eine Vielzahl, teils hochwertiger Werkzeuge entwendet. Es werden Zeugen gesucht, die zur Tatzeit im dortigen Bereich oder in der Ortslage Kempenich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die zuständige Polizeiinspektion Adenau unter 02691/9250

