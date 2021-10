Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Tankstelle Büchel

Polizei Cochem (ots)

Zwei unbekannte Täter brachen in der Nacht auf dem Mittwoch, den 13.10.21, gegen 02.20 Uhr in eine Tankstelle in Büchel ein. Hierzu nutzten die Täter einen Kanaldeckel, den sie zur Tatbegehung aus dem Straßenrand herausgehoben hatten. Damit schlugen sie gegen die Schiebetür und gelangten auf diese Weise in die Tankstelle. Anschließend entwendeten die beiden Täter Zigarettenstangen. Bei den Tätern könnte es sich um Jugendliche/Heranwachsende gehandelt habe, wobei vermutlich einer der beiden weiblicher Natur war. Hinweise bitte an die Polizei Cochem.

