POL-W: Pol-W: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Fahrerflucht

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Dienstagabend (12.04.2022, 22:30 Uhr) konnten Polizisten eine größere Menge Drogen sicherstellen. Als die Beamten in einem Mehrfamilienhaus an der Nützenberger Straße nach einer vermissten Person suchten, stellten sie auf der Fensterbank am Treppenhaus verdächtige Taschen und Tüten fest. Bei einer Nachschau stellte sich heraus, dass diese mit unterschiedlichen Drogen befüllt waren. ...

