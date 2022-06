Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Erstmeldung: Straße nach Unfall gesperrt

Borken (ots)

Auf der Gelsenkirchener Straße in Borken ist es am Freitagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Straße bleibt für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme im Abschnitt zwischen den Straßen Neue Kämpe und Ramsdorfer Postweg gesperrt. Es wird nachberichtet. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell