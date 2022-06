POL-BOR: Heek - Golf angefahren

Gronau (ots) - Bei ihrem Einkauf in einem Discounter wurde eine Kundin von einem Mann in ein Gespräch verwickelt. Da wird ein zweiter Täter in die Tasche gegriffen und eine Geldbörse entwendet haben. Zugetragen hat sich der Sachverhalt am Donnerstag gegen 11.45 Uhr in Gronau an der Königstraße. Die Frau beschrieb die mutmaßlichen Diebe wie folgt - 1. Person: circa 1,90 Meter groß, circa 50 Jahre alt, blonde Haare, ...

