Polizei Düren

POL-DN: Wegen glatter Fahrbahn in den Graben gerutscht

Düren (ots)

Die Temperaturen sinken, die Straßenverhältnisse werden anspruchsvoller. Das musste am Montagmorgen auch ein Lkw-Fahrer erleben, als er von der glatten Straße aus in den Graben rutschte und sich dabei leicht verletzte.

Gegen 06:45 Uhr befuhr der 39 Jahre alte Mann aus Brühl mit seinem Lkw die K2, von Düren kommend, in Fahrtrichtung Arnoldsweiler. In einer leichten Linkskurve wollte er die Geschwindigkeit verringern. Das Fahrzeug reagierte auf der glatten Fahrbahn jedoch nicht wie gewünscht: Die Bremsen blockierten und der Lkw rutschte nach rechts in den angrenzenden Straßengraben. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die K2. Es entstand ein Sachschaden von circa 5200 Euro.

Die Polizei rät: Nehmen Sie Rücksicht auf die herbstlich / winterlichen Straßenverhältnisse. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an und fahren Sie vorrausschauend.

