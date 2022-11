Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schule - Plane von Lkw-Anhänger beschädigt - Tasche aus Auto gestohlen

Fulda (ots)

Einbruch in Schule

Großenlüder. In der Nacht zu Dienstag (22.11.) brachen Unbekannte in eine öffentliche Schule in der Dr.-Stieler-Straße ein. In den Räumlichkeiten hebelten die Täter mehrere Türen und Schränke auf und beschädigten ein Fenster. Anschließend stahlen die Einbrecher einen Tresor und transportierten diesen nach vorliegenden Erkenntnissen auf einem Drehstuhl aus dem Gebäude. Der Tresor konnte mittlerweile im Bereich der Lüder wieder aufgefunden werden. Ob weitere Wertsachen oder Gegenstände gestohlen wurden, ist momentan noch unklar. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden von etwa 25.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Plane von Lkw-Anhänger beschädigt

Dietershan. Die Plane eines blauen Lkw-Anhängers des Herstellers Wielton schlitzten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (22.11.) auf. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unbekannt. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug - an dem Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro entstand - auf einem Autohof in der Michelsrombacher Straße. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tasche aus Auto gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Montagabend (21.11.), gegen 18 Uhr, eine Damenumhängetasche der Marke Tom Tailer aus einem grauen Skoda Fabia. Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Keltenstraße. Der genaue Wert des Diebesguts ist bislang noch unbekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell